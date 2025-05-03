«Путин трус»: бывший чиновник ЦРУ поставил под сомнение российский ядерный шантаж

Ядерное оружие

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Российский ядерный шантаж можно подвергнуть сомнению, учитывая, что кремлевский диктатор Путин является очень трусливым человеком.

Такое мнение высказал бывший глава операций ЦРУ в Европе и Евразии Ральф Гофф, передает The Times.

Он отметил, что российскую агрессию против Украины, которая в полномасштабном формате началась в 2022 году, можно было остановить гораздо раньше — если бы Украина своевременно получила все необходимое вооружение в достаточном количестве.

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«Если бы мы тогда снабдили украинцев надлежащим вооружением, они, возможно, смогли бы выгнать россиян из страны. Этого не вышло. Это создало предпосылки для более продолжительной, затяжной мясорубки войны, которую мы наблюдаем сегодня», — заявил он.

Кроме того, по мнению Гоффа, администрация предыдущего президента США Джо Байдена позволила диктатору Путину диктовать условия войны, оттягивая передачу Украине необходимого оружия из-за страха перед ядерным конфликтом.

«(Они — ред.) позволили Путину обмануть себя его бряцанием ядерной саблей. Потому они и предоставили украинцам это оружие, но никогда не давали им достаточно для победы. Они дали им только столько, чтобы те могли истекать кровью», — подчеркнул Гофф.

Также он поделился интересными наблюдениями в отношении кремлевского диктатора Путина, который, по его словам, «смертельно боялся» коронавируса во время пандемии.

«По моему мнению, люди, которые настолько озабочены своим здоровьем, не собираются играть в ядерный покер с высокими ставками», — отметил он.

Размышляя о возможной стратегии будущей администрации США, Гофф предположил, что Трамп, вероятно, постарается смягчить риторику и даже пойти на определенные уступки Путину, чтобы удалить Россию от Китая. В то же время, по словам Гоффа, сам Путин как бывший разведчик, вероятно, считает, что сможет манипулировать Трампом — однако, по его мнению, это глубокая ошибка.

«Путин наконец сам себя переигрывает с этой администрацией и покажет им, где скрывается настоящая проблема — а проблема находится в Москве, а не в Киеве», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Россия скрыто применяет ядерный шантаж, чтобы повлиять на Запад по помощи Украине.

Мы ранее информировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что российскую агрессию против Украины нужно завершить, поскольку ее затягивание может привести к демографическому коллапсу и ядерному удару.