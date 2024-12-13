"Путин трус": эксперт ответил, решится ли диктатор прилететь в США для переговоров

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Путин, скорее всего, может отправить на переговоры своего представителя.

Путин и Зеленский вряд ли лично встретятся в Вашингтоне для участия в прямых переговорах, как это видит спецпредставитель США по делам "войны и мира" между Украиной и Россией Кит Келлог.

Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в интервью "24 каналу".

Он отметил, что встреча президентов в США лицом к лицу маловероятна. Скорее всего, если такие переговоры состоятся, в них будут участвовать представители сторон конфликта, но не лидеры стран.

"Я убежден, что Путин просто может побояться туда лететь, поскольку он откровенный трус. С одной стороны, для него было бы приятно приехать в Соединенные Штаты, но он согласится поехать только, если будут условия, которые его устроят", – считает Рейтерович.

Но, по его мнению, такие условия Соединенные Штаты Путину не предложат. Поэтому сначала за столом переговоров, скорее всего, окажутся не президенты Украины и РФ, я их представители, которые начнут обсуждать условия перемирия.

"Я не представляю, что мы увидим подписание какого-то документа Зеленским и Путиным. С большой вероятностью, это будут делать совсем другие люди. Также учитываем, что это не мирный договор, который признается двумя сторонами. Понятно, что пока Украина не вернет свои территории, то никакого такого соглашения быть не может", – добавил политолог.

Рейтерович также предположил, что представители сторон конфликта, без прямого участия лидеров стран, могут подписать какой-либо документ о временном решении – перемирии или прекращении огня. Но для соглашения такого уровня вообще не нужно лететь в США, его можно подписать на территории любой третьей страны.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что верит в окончание войны в течение следующих нескольких месяцев. Он добавил, что личная встреча в Вашингтоне Зеленского и Путина является "очень хорошей идеей".

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