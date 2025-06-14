Путин цинично осудил Израиль из-за атак по Ирану: в США отреагировали

Линдси Грэм. / © Associated Press

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Заявление российского Министерства иностранных дел об осуждении атаки Израиля на Иран является "циничным". В частности, учитывая, что Израиль защищает себя.

Об этом заявил в соцсети Х американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Путинская Россия, которая дает юридические советы по применению силы, выглядит довольно цинично даже для самих россиян. Израиль защищает само свое существование. Россия же ведет варварское вторжение в соседнюю страну", - возмущенно подчеркнул Грэм.

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Кроме того, сенатор обратился в Китай и Индию. По его словам, если эти страны будут в дальнейшем поддерживать войну Путина, то "виновных будут искать только у себя".

Кремль осудил удар Израиля по Ирану

Президент-диктатор РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу после ударов по Ирану, с которым Москва является партнером. "Фюрер", забыв о собственных атаках на Украину и убийствах мирного населения, цинично назвал действия Иерусалима нарушающими Устав ООН и международное право.

В то же время хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании "израильско-иранского конфликта".

Дата публикации 21:47, 13.06.25 Количество просмотров 182 Ракетная атака Ирана: дым над Тель-Авивом после массированного обстрела