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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путин цинично осудил Израиль из-за атак по Ирану: в США отреагировали

Москва нагло осудила атаки Израиля, назвав их "неспровоцированными" и "неприемлемыми".

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Линдси Грэм.

Линдси Грэм. / © Associated Press

Заявление российского Министерства иностранных дел об осуждении атаки Израиля на Иран является "циничным". В частности, учитывая, что Израиль защищает себя.

Об этом заявил в соцсети Х американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Путинская Россия, которая дает юридические советы по применению силы, выглядит довольно цинично даже для самих россиян. Израиль защищает само свое существование. Россия же ведет варварское вторжение в соседнюю страну", - возмущенно подчеркнул Грэм.

Кроме того, сенатор обратился в Китай и Индию. По его словам, если эти страны будут в дальнейшем поддерживать войну Путина, то "виновных будут искать только у себя".

Кремль осудил удар Израиля по Ирану

Президент-диктатор РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу после ударов по Ирану, с которым Москва является партнером. "Фюрер", забыв о собственных атаках на Украину и убийствах мирного населения, цинично назвал действия Иерусалима нарушающими Устав ООН и международное право.

В то же время хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании "израильско-иранского конфликта".

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