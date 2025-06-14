- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 7304
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин цинично осудил Израиль из-за атак по Ирану: в США отреагировали
Москва нагло осудила атаки Израиля, назвав их "неспровоцированными" и "неприемлемыми".
Заявление российского Министерства иностранных дел об осуждении атаки Израиля на Иран является "циничным". В частности, учитывая, что Израиль защищает себя.
Об этом заявил в соцсети Х американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Путинская Россия, которая дает юридические советы по применению силы, выглядит довольно цинично даже для самих россиян. Израиль защищает само свое существование. Россия же ведет варварское вторжение в соседнюю страну", - возмущенно подчеркнул Грэм.
Кроме того, сенатор обратился в Китай и Индию. По его словам, если эти страны будут в дальнейшем поддерживать войну Путина, то "виновных будут искать только у себя".
Кремль осудил удар Израиля по Ирану
Президент-диктатор РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу после ударов по Ирану, с которым Москва является партнером. "Фюрер", забыв о собственных атаках на Украину и убийствах мирного населения, цинично назвал действия Иерусалима нарушающими Устав ООН и международное право.
В то же время хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании "израильско-иранского конфликта".