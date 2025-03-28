Путин цинично призывает ООН ввести временное управление в Украине: зачем это ему

Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин цинично заявил, что РФ «не была инициатором начала боевых действий» в Украине.

Новую порцию абсурдных заявлений диктатора опубликовали российские пропагандистсткие СМИ.

Путин не упустил возможность, чтобы не подлизаться к президенту США Трампу. Диктатор заявил, что президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения войны в Украине.

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Путин также высказал мнение, что Россия «настойчиво и уверено двигается к достижению всех целей, заявленных в начале» российского вторжения в Украину. «Есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал Путин, хотя в том же выступлении сказал и о готовности Москвы к мирному урегулированию.

«Россия за решение конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин. Россия хочет обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу», — заявил он, очевидно имея ввиду полное завоевание Украины.

Диктатор заверил, что РФ «будет работать с любыми партнерами, которые хотят способствовать украинскому урегулированию». В то же время, он обвинил Европу, что европейские страны пытаюся «водить Россию за нос».

Также Путин нагло предложил ввести в Украине «международное управление» под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы. Диктатор заявил, что хочет привести к власти в Украине «новое правительство», и потом уже с ним начинать переговоры о мирном договоре и подписывать «легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными».

«Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется», — подытожил диктатор.

Ранее в Bloomberg предположили, что Трампу, возможно, придется сделать выбор между усилением давления на Россию и еще большими уступками Путину.

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