Путин твердо заявил о намерении продолжать войну против Украины: что он сказал

Президент России Владимир Путин заявил, что "мы сделаем все", чтобы решить все задачи "специальной военной операции" в Украине.

Об этом хозяин Кремля сказал во время обращения 29 февраля.

Путин принялся восхвалять свои войска, утверждая, что их боевые возможности многократно увеличились.

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По его словам, российские части "крепко владеют инициативой" на поле боя, наступают на целом ряде оперативных направлений и "освобождают" новые территории.

"Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже неоднократно говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи "специальной военной операции", — подчеркнул президент РФ.

Заметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в этот же день сообщил о сложной ситуации на фронте. Российские войска продолжают активные наступательные действия по многим направлениям.

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