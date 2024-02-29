Путин твердо заявил о намерении продолжать войну против Украины: что он сказал

Что интересно, президент РФ назвал войну "войной".
Президент России Владимир Путин заявил, что "мы сделаем все", чтобы решить все задачи "специальной военной операции" в Украине.
Об этом хозяин Кремля сказал во время обращения 29 февраля.
Путин принялся восхвалять свои войска, утверждая, что их боевые возможности многократно увеличились.
По его словам, российские части "крепко владеют инициативой" на поле боя, наступают на целом ряде оперативных направлений и "освобождают" новые территории.
"Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже неоднократно говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи "специальной военной операции", — подчеркнул президент РФ.
Заметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в этот же день сообщил о сложной ситуации на фронте. Российские войска продолжают активные наступательные действия по многим направлениям.
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