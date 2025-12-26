Путин тянет к 2029-му: Портников объяснил, почему Кремль не спешит с миром

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, желают появления полноценного мирного соглашения. Впрочем, в их желаниях есть разногласия.

Такое мнение высказал политический обозреватель и журналист Виталий Портников в колонке для портала украинцев в Америке Vilni Media.

По его словам, Трамп стремится, чтобы мирная появилась как можно быстрее, но Путин готов тянуть время до января 2029 года — до последнего дня действующего президента США в Овальном кабинете.

Реклама

«День, который продемонстрирует нежелание Путина соглашаться на мир, обязательно придет, как бы российский президент не тянул время», — сказал Портников.

Обозреватель говорит, что «Прямая линия» диктатора продемонстрировала, что он продолжает «буквально жить войной и не собирается ее заканчивать». На фоне этого, подчеркивает Портников, возникает вопрос: «На что же рассчитывают в Штатах, когда надеются „вывести“ российского президента на какое-то мирное соглашение?».

«До сих пор ни в высказываниях Путина, ни в комментариях российских чиновников не было замечено даже намека на готовность завершить войну. Да, о капитуляции говорили. Европе войной угрожали. Но ведь это совсем не мир. Даже когда речь шла об украинских выборах — Путин обещал подумать, может, может. в каких-либо реальных выборах в соседней стране Путин не заинтересован, а в капитуляции и „освобождении российских земель», — заинтересован.

Он считает, что Путин способен рисовать перед посланниками Трампа — Стивом Виткоффом и Джерардои Кушнером убедительно картины экономического сотрудничества, но после войны.

Реклама

«Но так война начинает выглядеть лишь неприятными обстоятельствами, которые мешают этому сотрудничеству перейти. Начинается давление уже не на Россию, а на Украину, которая своим „упрямством“ мешает перейти к увлекательным сделкам. А вот не было бы такого „упрямства“ — не было проблем», — отмечает обозреватель.

Напомним, консультант по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что Путин больше не может существовать без войны. По его словам, сама система коллективной безопасности НАТО остается до конца непроверенной, поскольку пятая статья Альянса применялась только один раз после терактов против США.

В свою очередь эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко отмечает, что Россия готовит эскалацию на 2026 год. Москва рассматривает сценарий создания сухопутного коридора между Польшей и Литвой, что может привести к прямому столкновению с НАТО. Поводом для агрессии Кремль выберет вымышленную блокаду Калининградской области.