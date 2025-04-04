Путин тянет время: Британия и Франция обвинили "фюрера" в срыве переговоров

Владимир Путин. / © Associated Press

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Великобритания и Франция обвинили диктатора РФ Владимира Путина в затягивании переговоров о прекращении огня, чтобы прекратить боевые действия в Украине.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Глава британского МИД Дэвид Лемми и его французский коллега Жан-Ноэль Барро отмечают, что Россия фактически отклонила предложение США относительно полного и немедленного прекращения боевых действий в Украине сроком на 30 дней.

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"Мы считаем, что Путин продолжает запутывать, продолжает тянуть время. Он продолжает бомбить Украину. Это гражданское население. Это энергоснабжение. Мы видим тебя, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете", - заявил Лемми.

Между тем, глава дипведомства Франции отметил, что Киев принял условия прекращения огня три недели назад. Теперь же Москва "должна дать ответ Соединенным Штатам" - это должно быть "да" или "нет".

"Россия постоянно меняет свою позицию, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре, продолжая свои военные преступления", - сказал Барро.

Он отмечает, что Кремль не демонстрирует никаких намерений прекратить свою военную кампанию. В частности, об этом свидетельствует и указ Путина о призыве 160 тыс. призывников на годовую срочную военную службу.

Напомним, издание Foreign Policy писало о том, что диктатор РФ Владимир Путин боится мира больше, чем войны. Резкий переход к миру чреват нестабильностью и беспорядками в российском обществе.

Дата публикации 16:20, 03.04.25 Количество просмотров 256 Генсек НАТО сделал заявление по Украине! Рубио же промолчал! Что происходит в штаб-квартире?