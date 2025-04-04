ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

Путин тянет время: Британия и Франция обвинили "фюрера" в срыве переговоров

Кремль не демонстрирует никаких намерений прекратить свою военную кампанию, отмечают европейские политики.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Великобритания и Франция обвинили диктатора РФ Владимира Путина в затягивании переговоров о прекращении огня, чтобы прекратить боевые действия в Украине.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Глава британского МИД Дэвид Лемми и его французский коллега Жан-Ноэль Барро отмечают, что Россия фактически отклонила предложение США относительно полного и немедленного прекращения боевых действий в Украине сроком на 30 дней.

"Мы считаем, что Путин продолжает запутывать, продолжает тянуть время. Он продолжает бомбить Украину. Это гражданское население. Это энергоснабжение. Мы видим тебя, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете", - заявил Лемми.

Между тем, глава дипведомства Франции отметил, что Киев принял условия прекращения огня три недели назад. Теперь же Москва "должна дать ответ Соединенным Штатам" - это должно быть "да" или "нет".

"Россия постоянно меняет свою позицию, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре, продолжая свои военные преступления", - сказал Барро.

Он отмечает, что Кремль не демонстрирует никаких намерений прекратить свою военную кампанию. В частности, об этом свидетельствует и указ Путина о призыве 160 тыс. призывников на годовую срочную военную службу.

Напомним, издание Foreign Policy писало о том, что диктатор РФ Владимир Путин боится мира больше, чем войны. Резкий переход к миру чреват нестабильностью и беспорядками в российском обществе.

Дата публикации
Количество просмотров
214
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie