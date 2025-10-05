Путин тянет время: экс-глава разведки Финляндии назвал единственный путь к переговорам с РФ

Только ужесточение санкций заставит Путина сдаться / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин не заинтересован в реальных мирных переговорах.

Бывший руководитель военной разведки Финляндии и действующий депутат Европарламента Пекка Товери сказал об этом в интервью телеканалу «Эспрессо».

Он выразил скептицизм по поводу перспективы мирных переговоров с Россией в ближайшем будущем.

Товери убежден, что настоящий интерес Путина состоит только в выигрыше времени.

«Он верит, что со временем и еще одним наступлением сможет заставить Украину капитулировать и достичь своих целей», — пояснил европейский политик.

Почему переговоры невозможны сейчас

По мнению эксглавы финской разведки, российский диктатор остается в «информационном пузыре», где никто не решается сообщить ему о реальном положении дел на фронте, идущем не в пользу Москвы.

«Именно поэтому нет настоящих переговоров и ничего существенного не происходит», — подчеркнул Товери.

Единственный путь заставить Россию сесть за стол

Пекка Товери назвал единую стратегию, которая может создать необходимые условия для начала реального диалога на украинских условиях:

Значительное усиление поддержки Украины, считает Товери, продолжать оказывать необходимую военную и финансовую помощь для достижения преимущества на поле боя.

Жесткий удар по экономике РФ: Усилить санкции и другие экономические меры, чтобы Россия была вынуждена сесть за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях.

Товери прогнозирует, что такое давление потребует времени, вероятно, больше года, но Запад не имеет права сдаваться.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину и наказывать Россию за ее действия», — подытожил депутат Европарламента.

Напомним, полковник США в отставке Джон Мир сделал свои предположения о сроке войны в Украине.

Россия явно не сможет продолжать войну еще несколько лет, поскольку ее экономические и социальные резервы исчерпываются. По словам полковника США, переломный момент в войне не так уж далек.