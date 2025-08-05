Путин тянет время: Politico о том, почему переговоры Зеленского и "фюрера" под угрозой срыва

Переговоры. / © ТСН.ua

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Кремль продолжает затягивать любые потенциальные переговоры по прекращению огня с Украиной. Происходит это даже на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести жесткие пошлины до 8 августа.

Об этом говорится в материале Politico .

В статье упоминают заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что якобы диктатор РФ Владимир Путин «не исключает» встречи со своим украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако только после того, «как будет проведена необходимая работа на экспертном уровне и преодолено необходимое расстояние». По его словам, эта работа «еще не выполнена».

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Впрочем, это последнее заявление России является очередной попыткой Москвы избежать серьезных переговоров после того, как президент США Дональд Трамп дал России 50-дневный срок, но на прошлой неделе сократил его, выразив разочарование Путиным.

В свою очередь, Зеленский призвал к встрече с Путиным после того, как руководитель Кремля обсудил тему последующих мирных переговоров и заявил, что российские войска «продвигаются по всей линии фронта». Украинский лидер призвал "выйти за рамки технических переговоров - не обменяться заявлениями, а фактически встретиться на уровне лидеров".

"Кремль неоднократно намекал на перспективу переговоров с Украиной по прекращению войны, выдвигая непрозрачные и неправдоподобные условия, используя задержки для продолжения обстрела соседа и захвата большей территории", - пишет Politico.

На этом фоне Трамп снова отправит спецпосланника Стива Виткоффа в Россию. Точно дата поездки неизвестна, но состоится она в ближайшие дни.

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Напомним, 4 августа спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что якобы диктатор Владимир Путин не исключает возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мол, это может произойти после необходимой работы на уровне экспертов. Впрочем, Песков традиционно ничего конкретного не сказал.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые заявления из Москвы. По его словам, у них нет никакой конкретики. Киев готов "хоть сейчас" к встрече лидеров. В то же время "бесконечные" заявления из Москвы о "не исключаем" без конкретной даты - неприемлемы".

Дата публикации 10:45, 30.07.25 Количество просмотров 74 Кто станет следующим президентом Украины после Зеленского?