Путин: у России есть возможность наращивать темпы наступления

Владимир Путин / © Associated Press

По всем направлениям в зоне проведения так называемой «Специальной военной операции» российские Вооруженные силы «увеличивают темп наступления».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы пропагандистов.

«На всех направлениях сохраняется положительная динамика. Более того, темп движения наших войск по всем направлениям увеличивается. У РФ есть возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях во время СВО», — добавил диктатор.

Напомним, Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ нарастила группировку войск в Украине до 710 тысяч солдат и начала стратегическую наступательную операцию.

«Для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек. Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не добилась», — уточнил он.