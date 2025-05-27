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"Путин убивает невиновных": сенатор США обратился к Трампу
В США призывают президента к решительным действиям после массированных ударов по Украине, во время которых погибло мирное население.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен ввести санкции против Российской Федерации.
Об этом заявил сенатор-республиканец из штата Айова Чак Грассли в соцсети X.
"С меня достаточно того, что Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры по крайней мере в рамках санкций", - говорится в сообщении американского политика.
Реакция США на массированный удар России
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США готовы "решительно действовать" , если РФ продолжит войну. По его словам, уже 82 сенатора поддерживают "драконовские" санкции против Москвы.
Член Палаты представителей, республиканец Дон Бэйкон также заявил о "время для честности", вооружении Украины "до зубов" и максимальных санкциях против России, ведь мирные переговоры не оказывают никакого влияния на президента РФ Владимира Путина.
Тем временем The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет о том, что сам Дональд Трамп таки рассматривает новые санкции против России из-за ударов по Украине. По данным издания, ввести ограничения могут уже на этой неделе.
В свою очередь, The New York Times подчеркивает, что президент США снова возмущен действиями Путина. Он назвал его поведение "бешеным" и написал в соцсетях: "С ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!". Впрочем, до сих пор Трамп не сделал ни одного шага к ужесточению санкций или предоставлению новой военной помощи Украине.