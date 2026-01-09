Путин угрожает Европе: Зеленский прокомментировал удар "Орешником" возле границ ЕС

Путин угрожает Европе / © ТСН.ua

Реклама

Российская террористическая армия показательно нанесла удар ракетой «Орешник» у границ Евросоюза — по территории Львовщины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в пятницу, 9 января.

По его словам, с точки зрения применения баллистики средней дальности, этот удар является «одинаковым вызовом и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц».

Реклама

«Всем следует понимать одинаково, и одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или любой риторикой от этого не закроешься», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил необходимость создания системы совместной защиты.

«Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что у всех в Европе есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову», — подытожил он.

Напомним, 9 января около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львовщине «Орешником». По данным военных, эта ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является «сверхвысокой скоростью».

Реклама

Минобороны России заявило, что этот удар был нанесен в ответ на вымышленную атаку по резиденции президента Владимира Путина.