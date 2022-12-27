Путин угрожает ядерным оружием, когда отчаивается из-за своих провалов — Боррель

В ЕС говорят, что Путин угрожает ядерным оружием, когда чувствует свои провалы в войне с Украиной.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден, что российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерным угрозам преимущественно тогда, когда он в отчаянии и ощущает свои провалы.
Такое мнение Боррель высказал в интервью PAP.
"Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и отчаивается, если дела обстоят не так, как он хочет, без колебаний угрожает использовать все, что есть в его арсенале террора", — сказал Боррель.
По его словам, ЕС и большинство международного сообщества исключают безответственный ядерный шантаж России.
"И я думаю, что те, кто принимает решение в Москве о возможном применении ядерного оружия, услышали это", — подчеркнул Боррель.
Напомним, экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что заявления президента России Владимира Путина о ядерной триаде являются стандартным "размахиванием ядерной дубиной", ведь ядерное оружие остается последним и единственным козырем диктатора.
Кроме того, аналитики американского Института изучения войны убеждены, что российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать ядерные угрозы в своей риторике для успокоения населения своей страны и устрашения стран Запада.
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