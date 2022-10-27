Путин уклонился от ответа на вопрос, какая виза нужна будет в Одессу через 2 года – Украины или РФ

Диктатор говорит, что Одесса может быть "символом нахождения какого-то решения всего происходящего".

Президент России Владимир Путин не ответил прямо на вопрос, какую визу через два года нужно будет получать иностранцам для посещения Одессы – украинскую или российскую.

Об этом российский диктатор сказал во время выступления на "Валдаи" 27 октября.

"Если я хочу поехать в Одессу, через два года я должен просить российскую или украинскую визу?" – спросил у Путина иностранный журналист.

"Одесса – действительно один из самых красивых городов мира. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего происходящего. Вопрос – не в нас", – ответил глава Кремля.

Он также прибег к экскурсу в вымышленную историю, заявив, что Одесса была основана якобы Екатериной II. Согласно вымыслам Путина, "даже крайние националисты не решаются снести памятник" российской императрице.

Главное из выступления Путина

Путин во время выступления 27 октября прибег к ряду обвинений в адрес Запада, сказав, что он якобы претендует на все ресурсы человечества, и пожаловавшись на санкции по золоту.

Президент РФ также сказал, что война против Украины "была неизбежной", но она началась якобы "не по вине Москвы".

Хозяину Кремля померещилось, что только РФ могла быть гарантом безопасности для Украины.

В то же время Путин заверил, что не будет наносить ядерный удар по Украине.

Россия угрожает сбивать все спутники, помогающие Украине в войне

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