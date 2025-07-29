Путин укрепляет союз с диктатурами: в ISW объяснили, что это значит и почему Кремль не остановится

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Россия активно стремится к созданию глобального антизападного альянса. В частности, свидетельствует об этом укрепление отношений между РФ, Ираном, Северной Кореей и Китаем.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики вспоминают заявление главы МИД России Сергея Лаврова на российском молодежном форуме. В частности, он уверял, мол, "Россия борется поодиночке против всего Запада... впервые в истории" и что она "должна полагаться" только на себя. Он заявил, что в РФ «нет союзников на поле боя», в отличие от времен Первой и Второй мировых войн.

Реклама

"Его утверждение о том, что Россия действует в одиночку в войне против Украины, игнорирует нынешнюю поддержку, которую она получает от Северной Кореи, Ирана и Китая", - подчеркнули в ISW.

Кроме того, по словам Лаврова, якобы у РФ нет альтернативы войне против Украины. В очередной раз нагло глава МИД РФ заявил, что Москве поскольку «необходимо защитить русскоязычное население» соседней страны. Заметим, что этот нарратив российские официальные лица используют для оправдания своей агрессии уже более десяти лет.

Кроме того, Лавров утверждал, что Россия должна настаивать на своем «законном» требовании – «не втягивать Украину в НАТО, не расширять альянс вообще» и признать оккупацию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также аннексию Крыма.

Аналитики подчеркивают: такие заявления подтверждают приверженность Кремля своим военным целям в Украине перед российской общественностью и, в частности, перед молодежью.

Реклама

"Кремль потратил значительное количество времени и энергии на формирование внутренней поддержки войны, а российские государственные и независимые опросы показывают, что большинство россиян поддерживают продолжение войны до тех пор, пока Россия не достигнет своих военных целей - денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины", - говорится в отчете ISW.

Приверженность российскому обществу достижению военных целей России, которую Кремль так упорно поддерживал, значительно усложнит для российского диктатора Владимира Путина возможность представить любое мирное соглашение. Это далеко не соответствует заявленным им целям, как победа перед своей внутренней аудиторией.

"Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки в своих военных целях, если только его не заставят к этому значительные победы на украинском фронте, поскольку любое завершение войны путем переговоров, что не обеспечит достижение всех целей Путина, поставит под сомнение успеваемость и, возможно, целесообразность российской военной кампании в Украине", - констатировал он.

Напомним, американские специалисты объяснили, почему РФ стремится затягивать переговорный процесс по миру в Украине . Это нужно агрессору для того, чтобы получить дополнительные преимущества на поле боя и получить уступки от Украины и Запада.

Реклама

В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 27 июля, что Россия должна сначала выполнить задачи своей войны в Украине, прежде чем возобновлять двусторонние отношения с Киевом.

Дата публикации 17:10, 28.07.25 Количество просмотров 461 Трамп удивляет новым дедлайном для Путина: Я очень разочарован Путиным и сокращаю 50-дневный срок до...