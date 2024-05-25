Путин улетел из Беларуси, а самолет, связанный с Януковичем, пока остается в Гомеле — "Гаюн"

В Барановичах подняли четыре истребителя.
Российский диктатор Владимир Путин летит из Белоруссии.
Об этом информирует в социальных сетях мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн".
В 00:21 из Национального аэропорта "Минск" вылетел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96024. Следом за ним вылетел и борт-двойник с спикером российского диктатора Дмитрий Песков (RA-96021). Специально для сопровождения основного борта с аэродрома в Барановичах были подняты четыре истребителя – от ВВС РБ и ВКС РФ.
Начиная с 19:20 из Беларуси улетели еще четыре российских высокопоставленных чиновника.
Самолет, связанный с лишенным звания украинского президента Виктором Януковичем, пока остается в Гомеле.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЯНУКОВИЧ ПРИЛЕТОВ В БЕЛАРУСЬ К ПУТИНУ И ЛУКАШЕНКО?! Что происходит?
Напомним, что официальный визит в Минск стал вторым для Путина после Китая. Как и в Пекин, в Лукашенко диктатор привез и нового министра обороны страны Андрея Белоусова и главу московской дипломатии Сергея Лаврова. Прием в Беларуси россиянам устроили традиционно помпезный, впрочем, что на самом деле они там будут обсуждать, остается загадкой.
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