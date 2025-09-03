Путин унизил Меланию Трамп: станет ли это последней каплей для США

Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин унизил Меланию Трамп атакой на Киев после того, как она передала ему письмо.

Об этом пишет The Washington Post.

15 августа первая леди США Мелания Трамп обратилась к российскому диктатору с призывом к миру ради детей, страдающих войной.

Реклама

«У каждого ребенка есть одинаковые тихие мечты в своем сердце. … Они мечтают о любви, возможностях и безопасности. Господин Путин, вы можете самостоятельно восстановить их мелодичный смех. Защищая этих детей, вы сделаете больше, чем будете просто служить России — вы послужите самому человечеству», — написала Мелания.

Вместо этого 28 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву — ракеты и дроны попали по жилым домам и детсаду. Погибли по меньшей мере 23 человека, среди них четверо детей.

В WP отмечают, что такая атака была воспринята как демонстративное пренебрежение к Первой леди, президенту Трампа и международному сообществу.

«Но атака Путина на прошлой неделе была другой, очевидно, она преследовала цель отправить Трампу и европейским лидерам, собранным в Белом доме, сигнал о том, что он сомневается в их решимости», — отмечают в издании.

Реклама

WP напоминает, что Россия также нанесла удары по дипломатическому представительству Европейского Союза в Киеве, а также по офису Британского Совета, правительственной организации Великобритании, способствующей культурному и образовательному обмену. А отдельным ударом Россия нанесла удар по американскому производителю электроники Flex Ltd., поразив его завод в Закарпатье — вдали от линии фронта.

В статье отмечают, что Путин взаимодействовал с Трампом, уверяя его, как по телефону, так и лично, что он хочет мира. И Трамп предоставил российскому диктатору все возможности подтвердить свои слова конкретными действиями. Но уже больше шести месяцев после начала второго срока Трампа Путин так и не сделал этого.

В течение месяцев Украина соглашалась по просьбе Трампа прекратить боевые действия, встретиться за столом мирных переговоров и договориться о прекращении войны. Россия, напротив, продолжает преследовать украинских мирных жителей.

Перед саммитом на Аляске Трамп заявил, что если Путин не согласится на прекращение огня, будут «серьезные» последствия. Но президент США откладывал эти последствия, вероятно надеясь, что благодаря двум саммитам в Анкоридже и Вашингтоне мир может быть достижим. Теперь Путин ответил на дипломатию Трампа и трогательное письмо его жены пощечиной — варварской атакой.

Реклама

«Это должно стать последней каплей. Путин своей жестокостью продемонстрировал, что он не прекратит нападение на Украину добровольно, что его нужно заставить. Пусть начнется принуждение», — призвали в Washington Post.

Ранее стало известно, что было в письме, которое Мелания Трамп передала Путину.