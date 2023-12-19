Путин упростил выдачу паспортов РФ для жителей Беларуси, Казахстана и Молдовы

Российский президент-диктатор Владимир Путин упростил обретение российского гражданства для граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Об этом говорится в указе кремлевского "фюрера", подписанном 18 декабря.

По новым правилам, для граждан трех стран упраздняются обязательные требования о пятилетнем проживании в России перед подачей заявления на гражданство, а также знание истории и основ государственности РФ.

Для белорусов отменяется необходимость подтверждать знания русского языка. Для граждан Казахстана и Молдовы сохраняется необходимость сдать экзамен по русскому языку.

К слову, в июле 2022-го Путин подписал указ, упрощающий обретение гражданства России для всех жителей Украины. Украинское Министерство иностранных дел осудило этот указ.

Напомним, международные исследователи рассказали, как на оккупированных территориях украинцев заставляют брать паспорт РФ. В частности, захватчики угрожают украинцам в оккупациях депортацией и арестом.

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