Диктатор Путин / © Associated Press

В ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия нанесла мощные воздушные удары по Украине, применив сотни беспилотников и ракет.

Об этом говорится в статье Die Welt журналиста Тобиаса Бланкена.

Автор отмечает, что глава Кремля все больше эскалирует ситуацию словами в течение недели и оружием на выходных. Так, отвечая на гипотетическую дискуссию о возможном отправлении западных войск в Украину после перемирия, Путин заявил, что Россия «особенно сейчас, во время боевых действий» считает их «законной целью».

Еще более пренебрежительно, отмечает Бланкен, диктатор отверг идею встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что для этого существует только одно место — «столица Российской Федерации, город-герой Москва».

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 7 сентября враг атаковал почти все регионы страны, применив 805 боевых дронов. Украинским силам удалось сбить 751, однако часть достигла целей. Журналист отмечает, что такая массированность превзошла возможности украинского ПВО и имела роковые последствия. Символом атаки стал пожар в здании Кабинета министров в Киеве, который Кремль рассматривал как демонстрацию силы.

Бланкен предполагает, что Путин усугубляет ситуацию просто потому, что может. Он увидел, что Запад реагирует неопределенно, а коалиция желающих из 26 союзников Украины демонстрирует свою силу в основном на бумаге, а не на поле боя.

В статье также упоминается, что диктатору достаточно сделать хорошую мину на помпезных саммитах Дональда Трампа, оставляя после себя красивые фото, но без реальных шагов к миру.

В то же время президент США Дональд Трамп в выходные выступил в воинственном ключе. В соцсетях он заявил, что вскоре станет ясно, почему Министерство обороны теперь называется «Министерством войны». Как оказалось, речь шла не о Москве, а о внутренних проблемах в Чикаго.

По мнению журналиста, такие заявления только порадовали Путина, ведь они демонстрируют слабость Запада, занятого внутренними конфликтами, а не противодействием внешнему врагу.

В то же время Бланкен обращает внимание, что именно канцлер Германии Фридрих Мерц на прошлой неделе назвал диктатора «возможно самым тяжелым военным преступником нашего времени». По его словам, не может быть никакой уступчивости, когда речь идет о таком преступнике. В то же время журналист считает, что одних слов недостаточно, и Мерцу пора переходить к решительным действиям.

Ранее сообщалось, что Россия усиливает атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.

Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский заявил, что встреча Дональда Трампа с Путиным на Аляске дала Кремлю то, к чему он стремился.