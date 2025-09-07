"Путин усиливает террор": Сибига резко отреагировал на атаку по Украине

Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на самую большую атаку России, во время которой против Украины было выпущено рекордное количество беспилотников и ракет.

Об этом он написал в соцсети Х.

Сибига подчеркнул, что удары произошли именно в тот момент, когда президент США Дональд Трамп пытается продвинуть дипломатические усилия для остановки войны.

«Наибольший цинизм состоит в том, что эти жестокие нападения происходят именно тогда, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира. Но вместо того, чтобы ответить на эти усилия взаимностью и согласиться на встречу лидеров, Путин отвергает дипломатию и усиливает террор», — написал министр.

Он считает, что только ужесточение санкций, изоляция Москвы и усиление Украины могут остановить новые удары России.

«Российская военная машина работает на доходах от нефти и газа. Мы призываем наших союзников лишить ее финансирования, чтобы прекратить войну. „Антирекорды“ российского террора требуют решительного ответа», — добавил Сибига.

Напомним, в ночь на 7 сентября россияне нанесли комбинированный удар по территории Украины — атаковали 818 дронами и ракетами наземного базирования.

Все, что известно об атаке по Украине, подробно читайте в новости.