Путин устами Лукашенко передал послание, на каких условиях готов закончить войну.

Александр Лукашенко / © Associated Press

Россия не проигрывает войну против Украины , потому что «это дорого обойдется всем». Нужны мирные переговоры. Есть также условия, на которых Путин готов остановить войну.

Такое мнение высказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью изданию Time .

Лукашенко считает, что российский диктатор Владимир Путин может согласиться с воздушным перемирием. Но только при условии, что Украина сделает аналогичный шаг. Он убежден, что "если разумно провести переговоры и пойти на взаимные уступки", Россия больше не будет воевать с Украиной.

Также белорусский диктатор выразил надежду, что стороны договорятся об обычной, усиленно охраняемой границе, а не о «демилитаризованной мертвой зоне». Александр Лукашенко считает, что Украина уже потеряла свой суверенитет, когда во время войны стала зависима от финансовой и военной помощи США и Европы. Если он не будет осторожным, добавляет он, он может потерять Киев так же, как потерял свои восточные регионы.

«Она уже утратила контроль над своими территориями. По состоянию на сегодняшний день она их потеряла», — добавил Лукашенко.

В то же время Лукашенко осторожничал, когда речь шла о возможных уступках Путина для прекращения войны. Он предложил, чтобы США признали претензии России на четыре региона южной и восточной Украины, даже несмотря на то, что эти территории до сих пор не полностью оккупированы.

По мнению Лукашенко, такой шаг со стороны Америки «вероятно» удовлетворил бы имперские амбиции Путина и остановил бы его от дальнейших попыток захватить украинские земли. По словам белорусского лидера, это максимум, что он мог пообещать.

Напомним, ранее самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что Россия и ее президент Владимир Путин заинтересованы в заключении «воздушного перемирия».

А в сентябре в Беларуси должны начаться совместные военные учения «Запад-2025», для участия в которых уже прибыли российские военные и техника. Однако, по мнению Дмитрия Жмайла, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, реальной угрозы для восточных стран НАТО (Польши, Литвы, Латвии и Эстонии) эти учения не представляют.