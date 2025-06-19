Путин устроил "шоу" для Трампа: в ОП объяснили, о чем идет речь

Михаил Подоляк / © Associated Press

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Вчера, 18 июня, Путин устроил «разговорное шоу» специально для президента Трампа и провел пресс-конференцию в удобное для просмотра за океаном время. Он навязчиво и нагло повторил свои требования по фактической капитуляции Украины. Главное заявление Путина — встреча с Трампом и Зеленским возможно только при общем согласии Запада на капитуляцию Украины.

Об этом написал советник Офис президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк акцентировал: окно возможностей для договоренностей с РФ, которое Белый дом считал открытым, демонстративно закрыли со стороны Кремля.

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«Путин иррационально верит, что даже после трех с лишним лет кровавой и масштабной войны сможет добиться полной победы. Уверенности ему в последнее время добавляет активизация массовых ракетно-дроновых ударов по Украине исключительно по гражданским», — говорит советник ОПУ.

Очевидно, он продолжает, что без существенного усиления украинской противовоздушной обороны современными западными системами, а также без увеличения ракетных возможностей Украины вернуть россиян на переговорный трек будет очень сложно.

Напомним, Путин в ночь на 19 июня пообщался с западными журналистами. В частности, диктатор заявил, что:

он готов встретиться с Зеленским на завершающем этапе переговоров»;

«Я готов встречаться с Зеленским, но не чтобы не сидеть там и что-то делить до бесконечности, а поставить точку», — цинично отметил Путин.

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По его словам, «если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти там становится нелегитимной». Более того, России вроде бы все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, но «на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимной власти».

«Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше мирным путем», — выдал Путин.

Он также подтвердил готовность РФ отдать Киеву еще 3 тыс. тел украинских военных, назвал это печальными цифрами.

Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении нового раунда после 22 июня, сообщил Владимир Путин.

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«Если бы Трамп получил должность раньше, то „конфликта не произошло бы“.

"Он говорил неоднократно, что если бы был президентом, то этой войны не было бы. Я думаю, что и здесь он прав", - отметил Путин.