Путин устроил "выборы" не ради Госдумы: ISW объяснили замысел диктатора

В РФ состоялись выборы / © Associated Press

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В России состоялись первые парламентские “выборы” с начала полномасштабного вторжения в Украину — без независимых наблюдателей, реальной конкуренции и с масштабными фальсификациями.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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«Кремль представляет предварительные и заранее определенные результаты выборов в Государственную думу, которые состоялись 18–20 сентября, как подтверждение широкой поддержки российским обществом военных действий в Украине. Победа „Единой России“ далеко не та разгромная победа, которую она хотела бы продемонстрировать, чтобы подкрепить свои утверждения об объединении россиян вокруг партии и Путина. По всей видимости, это связано с необходимостью признать недовольство общества последствиями войны России в Украине», — говорится в отчете экспертов.

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Российские чиновники представили результаты выборов как подтверждение поддержки обществом войны в Украине, считают аналитики.

Выборы в Госдуму России — что известно

Госдума восьмого созыва, работавшая с 2021 года, отметилась рекордным количеством репрессивных законов. В их числе военная цензура, преследование «иноагентов», ограничение свободы слова и работы СМИ, внесудебные блокировки сайтов, усиление правил призыва и мобилизации, а также возможность лишения гражданства.

Избирательные процедуры проходили в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Правозащитники сообщают о давлении на местных жителей.

По предварительным результатам голосования «Единая Россия» набирает 57,76%, КПРФ — 13,89%, ЛДПР — 8,77%, «Новые Люди» — 7,97%, СР — 4,99%.

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Украинские власти резко осудили проведение голосования, назвав его незаконным.

Европейский Союз также заявил, что не признает это голосование. Спикер Европейской комиссии Кристиан Уиганд назвал проведение выборов на оккупированных Россией территориях очередным грубым нарушением международного права.

«Европейский Союз не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых выборов, фиктивных выборов, на временно оккупированных территориях Украины, ни их результатов», — отметил Уиганд.

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