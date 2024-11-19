Путин утвердил обновленную ядерную доктрину: что она предполагает

В частности, ядерный ответ со стороны РФ возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики ядерного сдерживания, утвердив обновленную ядерную докртину.

Соответствующий указ распространяют российские средства массовой пропаганды.

Базовый принцип доктрины: ядерное оружие – это крайняя мера защиты суверенитета России. Были уточнены параметры, допускающие применение ядерного вооружения.

Какие условия применения ядерного оружия России?

В ядерной доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

Агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на РФ.

Кроме того, ядерный ответ от России возможен в случае критической угрозы ее суверенитету даже обычным оружием, в случае нападения на Беларусь как участника Союзного государства, в случае массированного старта военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечения ими российской границы.

Из доктрины следует, что решение о применении ядерного оружия принимается президентом России.

К слову, в конце октября Путин сообщил о проведении тренировки стратегических сил по отработке действий чиновников по управлению по применению ядерного оружия практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

Напомним, в сентябре Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Был расширен список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

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