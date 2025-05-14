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Путин утвердил состав команды переговорщиков: кто поедет в Стамбул
Кремлевский диктатор вместо себя отправит в Стамбул своего помощника.
Российский президент Владимир Путин, которого завтра ждут в Стамбуле для участия в переговорах с Украиной, утвердил состав делегации РФ. Вместо себя кремлевский диктатор отправит в Турцию своего помощника, двух заместителей министра и чиновника из Генштаба.
Об этом сообщили росСМИ.
В сообщениях российских пропагандистских изданий нет ссылок на официальные документы Кремля, но публикуются якобы скриншоты распоряжения Путина.
В состав российской делегации для переговоров с Украиной вошли:
Мединский В.Р. — помощник президента Российской Федерации (глава делегации)
Галузин М.Ю. — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации)
Костюков И.О. — начальник главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (член делегации)
Фомин А.В. — заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации)
Напомним, Владимир Зеленский заявил о готовности поехать в Стамбул на переговоры и уже определился с составом украинской делегации. СМИ назвали состав украинской команды переговорщиков.