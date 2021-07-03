Путин утвердил стратегию нацбезопасности России, где предусмотрено "укрепление братских связей" с Украиной

Подробностей относительно Украины в документе не указано.
Кремль решил "укреплять братские связи между российским, белорусским и украинским народами".
Это предусмотрено стратегией национальной безопасности Российской Федерации. Этот документ в субботу, 3 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.
Как Кремль собирается "укреплять братские связи", подробностей в документе нет.
В то же время стратегия предполагает "укрепление позиций русского языка как языка международного общения".
В Москве не забыли и о "предоставлении поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, в частности права на сохранение общероссийской культурной идентичности, обеспечения защиты их интересов".
Кремль будет работать на "укрепление позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве".
Ранее сообщалось, шо страны Большой семерки хотят разработать механизм реагирования на пропаганду РФ. Такое мнение высказал руководитель британского МИД Доминик Рааб.