Путин утвердил стратегию нацбезопасности России, где предусмотрено "укрепление братских связей" с Украиной

Путин утвердил стратегию нацбезопасности России, где предусмотрено "укрепление братских связей" с Украиной

Подробностей относительно Украины в документе не указано.

Кремль решил "укреплять братские связи между российским, белорусским и украинским народами".

Это предусмотрено стратегией национальной безопасности Российской Федерации. Этот документ в субботу, 3 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.

Как Кремль собирается "укреплять братские связи", подробностей в документе нет.

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В то же время стратегия предполагает "укрепление позиций русского языка как языка международного общения".

В Москве не забыли и о "предоставлении поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, в частности права на сохранение общероссийской культурной идентичности, обеспечения защиты их интересов".

Кремль будет работать на "укрепление позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве".

Ранее сообщалось, шо страны Большой семерки хотят разработать механизм реагирования на пропаганду РФ. Такое мнение высказал руководитель британского МИД Доминик Рааб.

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