Путин увеличил штатную численность российских войск

Президент России Владимир Путин подписал 25 августа указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн. 39 тыс. человек.

Подписанный Путиным документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Об этом идет речь в официальном сообщении на российском портале правовой информации.

Указ касается именно военнослужащих (в состав ВС РФ входят не только они), и их количество увеличится на 137 тыс. – от 1 млн. 13 тыс. до 1 млн. 150 тыс..

Минобороны РФ поручено предусмотреть выделение средств из бюджета.

Напомним, по данным украинской разведки, в России была создана новая мобилизационная система. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу.

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