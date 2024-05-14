Путин уволил Шойгу: в США отреагировали на изменения в Минобороны РФ

Перестановки в Министерстве обороны России – увольнение министра Сергея Шойгу и назначение Андрея Белоусова – свидетельствуют о том, что кремлевский "фюрер" Владимир Путин хочет продолжать свою захватническую войну против Украины.

Об этом во время брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Соединенных Штатов Америки Ведант Пател.

"Мы считаем, что это еще одно свидетельство того, что Путин отчаянно хочет продолжать свою захватническую войну против Украины, несмотря на то, что она наносит значительный ущерб российской экономике и приводит к большим потерям российских войск, которые, по некоторым оценкам, достигают 315 тысяч лиц", – отметил представитель Госдепа.

По его словам, российский диктатор мог бы закончить войну в любой момент, выведя войска, "вместо того, чтобы продолжать ежедневно совершать жестокие атаки на украинский народ".

Напомним, 12 мая президент-диктатор РФ Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ. Он станет секретарем Совбеза РФ.

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