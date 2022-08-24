Путин ужасно ошибся, когда решил напасть на Украину — Джонсон во время визита в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 августа во время своего визита в Киев поддержал украинский народ в войне против российских оккупантов.
Джонсон подчеркнул, что Путин совершил ужасную ошибку, когда решил начать полномасштабную войну против Украины.
Об этом он сказал во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским.
"Мы не представляем, как эту замечательную страну можно подвергнуть атаке более сотни батальонно-тактических групп, с этими жертвами, разрушениями. Вы смогли дать отпор агрессору, отбросив его от Киева, отогнав его от Харькова. Путин ужасно ошибся, недооценив угрозу этой войны и ту цену, которую вы готовы заплатить, защищая вашу любимую страну. Мы восхищаемся героизмом тех, кто погиб на фронте от жестокости Путина и чтим их семьи. Я уважаю украинцев, которые просто продолжают жить своей правильной жизнью", — сказал Борис Джонсон.
Напомним, Борис Джонсон в День Независимости Украины прибыл в Киев.
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