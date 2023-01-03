"Путин уже не контролирует ситуацию": Жданов о серьезном конфликте в Кремле

Евгений Пригожин все больше вмешивается в борьбу за власть в РФ.

Президент России Владимир Путин потерял контроль над собственным окружением, которое открыто ведет борьбу за влияние в Кремле и в перспективе – за его место. Для России это означает "начало разрушения государственного аппарата".

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

Эксперт прокомментировал видео, на котором бойцы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обматерили руководителя генштаба РФ Валерия Герасимова за плохое снабжение. По его словам, Пригожин и его союзник Рамзан Кадыров "хотят выставить Шойгу и Герасимова перед Путиным, что те не способны даже обеспечить надлежащие поставки для воюющих войск".

"Путин уже не владеет ситуацией, система управляет... Пригожин сегодня в таком положении, что может позволить себе все, что угодно. Мы наблюдаем начало разрушения государственной машины РФ. Какой бы ни был плохой Шойгу или Герасимов – они должностные лица, госслужащие высшего уровня. А президент в любой стране — гарант конституции... Если не нравится Герасимов — отправь в отставку. Но никто не может выливать такую грязь на должностных лиц. Если Путин молчит, то он ничего не может сделать", — объяснил Жданов. .

По словам эксперта, в окружении Путина уже начинается открытая борьба за место – "пока рядом с Путиным, но в перспективе борьба будет перерастать за место Путина".

"Пригожин, имея раскрученную, обеспеченную и укомплектованную ЧВК "Вагнер" может позволить себе все, что угодно... Сегодня он матом обложил Шойгу и Герасимова, завтра он матом обложит Путина", — заявил он.

Жданов добавил, что Пригожин и Кадыров "оказывают безумное влияние, и с каждым днем это влияние будет расти за счет частной армии под их командованием".

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер", "повар Путина" Евгений Пригожин усилил свое влияние на Кремль. Глава ЧВК "Вагнер" позволяет себе громкие политические заявления, жестко критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. В тандеме с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым он добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина. Параллельно Пригожин создал мощную военную структуру, которая находится вне российского правового поля, однако вербует даже пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов.

В то же время, по информации российских СМИ, владелец ЧВК "Вагнер" перессорился чуть ли не со всеми элитами РФ.

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