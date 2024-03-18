"Путин уже не тот": в ГУР назвали сигналы для союзников РФ после "выборов" там

Комментируя ряд инцидентов в дни голосования, Юсов сказал, что в России остается большое количество людей, которые "готовы сопротивляться режиму, и делают это разными способами".

"Выборы" президента России продемонстрировали всему миру, что диктатор Владимир Путин не может удержать ситуацию в своей стране.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона.

По словам Юсова, Путин не способен в важный для себя период держать ситуацию под контролем.

"Слова человека, похожего на Путина, не имеют никакого значения. Весь мир увидел, что Путин уже не тот. Те события, которые разворачиваются в Белгородской и Курской областях, кибератаки по РФ, инциденты на объектах военной, экономической инфраструктуры показали, что диктатор не способен в важный для себя период держать ситуацию под контролем", – рассказал представитель украинской разведки.

Он отметил, что это был важный сигнал и для Китая, и для стран Глобального Юга, очень внимательно следящих за ситуацией.

"Они поняли, что диктатор не может удержать ситуацию в своей стране", – добавил Юсов.

Он также рассказал, что в России фактически не останавливалась мобилизация, а после "выборов она может усилиться и носить более открытый характер".

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В ГУР прокомментировали "выборы" в России

Представитель ГУР прокомментировал события на избирательных участках в РФ. Там, в частности, россияне поджигали кабинки для голосования и заливали зеленкой урны с бюллетенями.

"На России остается большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму, и делают это разными способами. Кто-то может сжечь избирательную кабинку, а кто-то с оружием в руках, как российские добровольцы РДК, "Свободы России", "Сибирского легиона", готовы освобождать свою родину от режима Путина, что они сейчас успешно и делают", – выразился Юсов.

Напомним, накануне начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что "выборы" президента РФ нельзя считать легитимными. Все потому, что они не только не состоялись в приграничных областях, а также большое количество участков не имело возможности посчитать бюллетени, потому что российские активисты испортили их.

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