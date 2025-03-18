Путин уже неделю не способен выжать из себя "да" в ответ на предложение тишины — Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 17 марта 2025 года пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы украинского государства в ежедневном обращении к украинскому народу.

"Скоординировали наши позиции и накануне разговора Президента Трампа и Путина, и накануне встреч в Европе. Я хочу поблагодарить Эмманюэля и поблагодарить всю Францию за поддержку", — добавил глава украинского государства.

"Очень важно, что завтра – уже неделя, как на столе находится предложение Америки о тишине в небе, на море и на фронте. Это предложение уже давно можно было начать реализовывать. Каждый день в условиях войны – это жизни людей. Сейчас уже почти неделя, как абсолютно всем в мире – даже тем, кто три года не хотел признавать правду, – очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает эту войну. Именно Путин уже неделю не способен выдавить из себя "да" в ответ на предложение о тишине. Он там рассказывает что угодно, но не то, что хочет услышать сейчас весь мир. Безусловное предложение о тишине – фактически сохранение жизней, чтобы дипломаты могли работать для обеспечения безопасности и надежного мира, – именно это предложение Россия игнорирует. Нужен прессинг, чтобы наконец в Москве поняли, что их войну нужно заканчивать", – резюмировал Зеленский.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что "фюрер" Владимир Путин не откажется от своих планов по Украине. Восстановление российского наступления "почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

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