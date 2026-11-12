Путин уже распределил украинские территории? : что Россия пыталась навязать на переговорах

Владимир Путин. / © Associated Press

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Переговоры в Абу-Даби Кремль использовался не только для обсуждения условий завершения войны, но и для продвижения собственной выгодной версии ситуации на фронте. Представители РФ пытались убедить американских и украинских чиновников принять тщательно сконструированную Москвой картину боевых действий, не соответствующую реальному положению дел.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров российская делегация распространяла ложную информацию о ситуации на фронте. В частности, безосновательно утверждала, что якобы контролируют половину территорий Донбасса, которые действительно содержат ВСУ.

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Американские аналитики подчеркивают: Минобороны России на самом деле регулярно заявляет о наличии линии фронта. Впрочем, это совсем не соответствует действительности. Например, в октябре там утверждали о якобы захвате Доброполья и Алексеева-Дружковки. Хотя, подчеркивают в ISW, российские войска не содержали ни одного из населённых пунктов.

Кроме того, еще в июле диктатор Владимир Путин заявил о «захвате» Константиновки. Однако прошло уже четыре месяца, но город оккупанты до сих пор не оккупировали.

Минобороны РФ также неоднократно распространяло заявления о якобы окружении украинских войск на севере Харьковщины в сентябре и октябре 2026-го. В то же время, РосСМИ регулярно публикуют карты с вымышленными линиями продвижения своей армии.

Карты Института изучения войны.

Карты Института изучения войны.

Карты Института изучения войны.

Территориальные манипуляции Кремля

«В Кремле, вероятно, и дальше будут распространять ложные заявления о продвижении российских войск на разных участках фронта. Так Москва будет пытаться закрепить вымышленную картину боевых действий как основу для предстоящих переговоров по территориальным вопросам», — отмечают в Институте.

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Отмечается, что чиновники РФ часто утверждают, что мирные переговоры должны учитывать реалии на местах. Кремль всеми силами пытается навязать свою собственную реальность США, Украине и другим переговорщикам.

Аналитики считают, что Москва, вероятно, будет существенно преувеличивать заявления о продвижении своей армии зимой 2026-2027 годов и весной следующего года, приписывая ей захват территорий, которые российские войска фактически не смогут взять или удержать.

Путин надеется, что разрушительная зимняя дальнобойная ударная кампания РФ сломает волю Украины продолжать борьбу и уменьшит поддержку Киева Западом. Это позволит диктатору настаивать на своей заявленной линии продвижения в качестве отправной точки любых переговоров об окончательном урегулировании войны», — подчеркивают в ISW.

Украина разрушила планы Кремля

По сообщениям, в ходе переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября представители Украины и США отвергли ложные заявления российской делегации о ситуации на фронте. В то же время многочисленные успехи ВСУ в этом году опровергают утверждение Москвы о якобы продвижении ее армии.

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Отметим, что на днях Владимир Зеленский заявил, что американские переговорщики подтвердили украинскую оценку ситуации на фронте. В частности, они отвергли ложное утверждение России, что ее войска якобы контролируют половину территорий Донбасса, которые на самом деле остаются под контролем Украины.

«Российские войска фактически потеряли инициативу и значительную часть своих наступательных возможностей на нескольких участках театра боевых действий в течение 2026 года. С февраля этого года, когда был предварительный раунд переговоров между Украиной, США и Россией, оккупационная армия в течение четырех из восьми месяцев не только не продвигалась, но и теряла захваченные территории», — говорится в отчете.

В свою очередь, украинские войска провели несколько успешных контрнаступательных операций в этом году на Лиманском, Александровском и Купянском направлениях, освободив более 1000 квадратных километров территории.

Американские специалисты заявляют: контрнаступательные операции ВСУ полностью сорвали планы России по захвату Донецкой области и создали каскадный эффект на других участках линии фронта, потому что российскому военному командованию пришлось принимать сложные решения по распределению человеческих ресурсов и сил между секторами.

«Нет оснований полагать, что российские войска смогут захватить остальную часть Донецкой области за короткий промежуток времени, как продолжает утверждать Путин, или даже прогнозировать, что они когда-нибудь смогут захватить регион силой», — подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ шокировала заявлением о Донбассе на переговорах в Абу-Даби. Они дерзко утверждали, что захватила половину подконтрольной Украине этой территории.

Между тем аналитики ISW отмечают, что Кремлю мало Донбасса. Путинские чиновники открыто озвучили требования, фактически предполагающие полную капитуляцию Украины и территориальные уступки. В частности, глава делегации РФ в ОАЭ Владимир Мединский дерзко подчеркнул, что Россия якобы захватит «каждый сантиметр своей земли» — так или иначе.

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