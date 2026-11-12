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Категория
Политика
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Путин уже распределил украинские территории? : что Россия пыталась навязать на переговорах

Американские специалисты отмечают, что Кремль в дальнейшем дерзко преувеличивает свои военные успехи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Переговоры в Абу-Даби Кремль использовался не только для обсуждения условий завершения войны, но и для продвижения собственной выгодной версии ситуации на фронте. Представители РФ пытались убедить американских и украинских чиновников принять тщательно сконструированную Москвой картину боевых действий, не соответствующую реальному положению дел.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров российская делегация распространяла ложную информацию о ситуации на фронте. В частности, безосновательно утверждала, что якобы контролируют половину территорий Донбасса, которые действительно содержат ВСУ.

Американские аналитики подчеркивают: Минобороны России на самом деле регулярно заявляет о наличии линии фронта. Впрочем, это совсем не соответствует действительности. Например, в октябре там утверждали о якобы захвате Доброполья и Алексеева-Дружковки. Хотя, подчеркивают в ISW, российские войска не содержали ни одного из населённых пунктов.

Кроме того, еще в июле диктатор Владимир Путин заявил о «захвате» Константиновки. Однако прошло уже четыре месяца, но город оккупанты до сих пор не оккупировали.

Минобороны РФ также неоднократно распространяло заявления о якобы окружении украинских войск на севере Харьковщины в сентябре и октябре 2026-го. В то же время, РосСМИ регулярно публикуют карты с вымышленными линиями продвижения своей армии.

Карты Института изучения войны.

Карты Института изучения войны.

Карты Института изучения войны.

Карты Института изучения войны.

Карты Института изучения войны.

Карты Института изучения войны.

Территориальные манипуляции Кремля

«В Кремле, вероятно, и дальше будут распространять ложные заявления о продвижении российских войск на разных участках фронта. Так Москва будет пытаться закрепить вымышленную картину боевых действий как основу для предстоящих переговоров по территориальным вопросам», — отмечают в Институте.

Отмечается, что чиновники РФ часто утверждают, что мирные переговоры должны учитывать реалии на местах. Кремль всеми силами пытается навязать свою собственную реальность США, Украине и другим переговорщикам.

Аналитики считают, что Москва, вероятно, будет существенно преувеличивать заявления о продвижении своей армии зимой 2026-2027 годов и весной следующего года, приписывая ей захват территорий, которые российские войска фактически не смогут взять или удержать.

Путин надеется, что разрушительная зимняя дальнобойная ударная кампания РФ сломает волю Украины продолжать борьбу и уменьшит поддержку Киева Западом. Это позволит диктатору настаивать на своей заявленной линии продвижения в качестве отправной точки любых переговоров об окончательном урегулировании войны», — подчеркивают в ISW.

Украина разрушила планы Кремля

По сообщениям, в ходе переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября представители Украины и США отвергли ложные заявления российской делегации о ситуации на фронте. В то же время многочисленные успехи ВСУ в этом году опровергают утверждение Москвы о якобы продвижении ее армии.

Отметим, что на днях Владимир Зеленский заявил, что американские переговорщики подтвердили украинскую оценку ситуации на фронте. В частности, они отвергли ложное утверждение России, что ее войска якобы контролируют половину территорий Донбасса, которые на самом деле остаются под контролем Украины.

«Российские войска фактически потеряли инициативу и значительную часть своих наступательных возможностей на нескольких участках театра боевых действий в течение 2026 года. С февраля этого года, когда был предварительный раунд переговоров между Украиной, США и Россией, оккупационная армия в течение четырех из восьми месяцев не только не продвигалась, но и теряла захваченные территории», — говорится в отчете.

В свою очередь, украинские войска провели несколько успешных контрнаступательных операций в этом году на Лиманском, Александровском и Купянском направлениях, освободив более 1000 квадратных километров территории.

Американские специалисты заявляют: контрнаступательные операции ВСУ полностью сорвали планы России по захвату Донецкой области и создали каскадный эффект на других участках линии фронта, потому что российскому военному командованию пришлось принимать сложные решения по распределению человеческих ресурсов и сил между секторами.

«Нет оснований полагать, что российские войска смогут захватить остальную часть Донецкой области за короткий промежуток времени, как продолжает утверждать Путин, или даже прогнозировать, что они когда-нибудь смогут захватить регион силой», — подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ шокировала заявлением о Донбассе на переговорах в Абу-Даби. Они дерзко утверждали, что захватила половину подконтрольной Украине этой территории.

Между тем аналитики ISW отмечают, что Кремлю мало Донбасса. Путинские чиновники открыто озвучили требования, фактически предполагающие полную капитуляцию Украины и территориальные уступки. В частности, глава делегации РФ в ОАЭ Владимир Мединский дерзко подчеркнул, что Россия якобы захватит «каждый сантиметр своей земли» — так или иначе.

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