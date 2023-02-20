"Путин уже терпит поражение": ключевые заявления Байдена во время визита в Киев

Президент США заверил, что Запад не оставит Украину один на один с Россией.

Президент США Джо Байден в ходе визита в Киев 20 февраля заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в полной поддержке и анонсировал новую военную помощь Украине.

ТСН.ua собрал ключевые заявления Байдена во время поездки в Украину.

Оружие для Украины и санкции против РФ

Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", — сказал он.

Байден напомнил об обязательствах по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.

Президент США также анонсировал уже на этой неделе дополнительные санкции против элит и компаний, подпитывающих российскую военную машину.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Украину ждут тяжелые времена

"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина — стереть Украину с карты. Но он уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько будет нужно", — сказал Байден.

Американский президент добавил, что Путин рассчитывал на слабость Украины и разделенность Запада, которые, как он считал, были раньше. По мнению Байдена, Путин думал, что продержится дольше, чем Запад.

"Я не думаю, что он так думает сейчас", – добавил Байден.

Международная коалиция союзников Украины

По словам Байдена, большим вызовом для американской администрации стало построение международной коалиции в поддержку Украины. Президент США отметил, что Вашингтону удалось собрать коалицию наций, которые помогают Украине защищать себя беспрецедентной экономической, военной и гуманитарной поддержкой.

"Американский народ знает — неукротимая агрессия является угрозой для всех нас. Мы собрали коалицию наций от Атлантики до Тихоокеанского региона. НАТО. Япония. Количество наций — более 50, которые помогают Украине защищать себя беспрецедентной экономической, военной и гуманитарной поддержкой. Сильнейшие экономики мира собрались, чтобы перекрыть жизненные потоки российской экономики", — подчеркнул он.

О начале вторжения РФ

Джо Байден заявил, что в начале полномасштабного вторжения многие ожидали поражения Украины.

"Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу, вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине", — заявил президент США.

По его словам, тогда многие ожидали захвата Киева и падения Украины.

"Но через год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами", – добавил Байден.

Привет от Конгресса

Глава Белого дома передал президенту Украины поздравления от членов Конгресса США. По словам Байдена, на них произвело сильное впечатление недавнее выступление Владимира Зеленского в Конгрессе.

Байден добавил, что США поддерживают Украину в войне против агрессии РФ, отметил важность своего присутствия в Киеве.

"Многое изменилось со времени последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя когда-либо в своей защите. И они помогли нам постичь значение демократии", — отметил он.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Визит Байдена в Киев: что известно

Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден с неанонсированным визитом прибыл в Киев.

Байден и Зеленский провели переговоры, которые, по словам президента Украины, были очень плодотворными, а их результаты отразятся на поле боя. Президент США также посетил Михайловский Златоверхий собор и почтил память погибших во время Революции Достоинства.

После приезда Байдена в Украину была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях. С двух аэродромов в Беларуси взлетели российские истребители.

По данным американского издания Politico, помощники Байдена накануне изучали, может ли президент США тайно приехать в Украину. В частности, они пытались выяснить, есть ли способы безопасно пересечь границу.

Стало известно, что американский лидер воспользовался поездом, чтобы добраться из Польши в Украину. Поездка президента США в Киев проходила тайно из соображений безопасности. Утром 21 февраля Байден уже публично планировал прибыть в Варшаву с двухдневным визитом.