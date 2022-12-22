Путин в 2019 году обещал, что вторжения в Украину никогда не будет, он всем врал.

Зеленский уверен, что теперь внимание цивилизованного мира нужно именно Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не видит смысла сейчас посылать какие-либо месседжи российскому диктатору Владимиру Путину после того, что он сделал в Украине.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"В 2019 году у нас была Нормандская встреча. Я в 2019 году стал президентом Украины. Тогда мы посылали максимальные месседжи президенту Путину, чтобы ни в коем случае не было полномасштабного вторжения, чтобы остановить агрессию, восстановить нашу территориальную целостность, чтобы найти дипломатическое понимание", — отметил Зеленський

Президент подчеркнул, что Путин в 2019 году обещал, что полномасштабная война никогда не будет.

"Он говорил, что полномасштабной войны никогда не будет, он всем врал, какие месседжи могут быть теперь, после того, как он отравил нашу спокойную жизнь и видит себя такой, что после Украины он может пойти дальше, где было раньше советское присутствие" — заявил президент.

Зеленский отметил, что теперь внимание цивилизованного мира нужно именно Путину, если он хочет хоть что-то сохранить от своей страны.

"Я не понимаю, зачем человеку с больным отношением к миру, с совершенно неадекватным, для чего ему отправлять месседжи. Он должен быть заинтересован в том, чтобы мир обращал на него внимание, он больше не субъект цивилизованного мира, он должен быть заинтересован чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа, его государства. Поэтому это его право", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский раскрыл главный вопрос переговоров с Байденом в США.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины. Он отметил, что отношения двух государств вышли на новый уровень.

Зеленский уже в США!

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