"Путин – в большом системном кризисе": в ВСУ объяснили, почему диктатор отменил пресс-конференцию

Отмена президентом России Владимиром Путиным своей ежегодной большой пресс-конференции свидетельствует о его осознании своего сверхсложного политического положения.

Такое мнение высказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я думаю, что это четкий маркер того, что Путин сам понимает, что он в сверхсложном положении с политической точки зрения. Потому что, ну что, он выйдет на пресс-конференции и расскажет, почему они сдали Херсон, почему они сбежали с Харьковщины, почему они не взяли Киев за три дня, почему они уничтожают мирные города или почему они не могут взять шесть месяцев Бахмут?" – объяснил Череватый.

Он добавил, что Путину нечего сказать об успехах своей армии, а говорить о ВСУ он не хочет, чтобы не делать им рекламу.

"То есть по большому счету, именно Вооруженные силы Украины стали главными ньюсмейкерами для них, а потому он точно не настроен рекламировать их успехи. А о своих вооруженных силах ему сказать нечего. Потому что меняя командующих, притягивая туда вооружение и, по сути, преступные группировки типа "Вагнера"… Как это объяснить своим гражданам, когда это запрещено твоими же законами?" – рассказал представитель ВСУ.

"Поэтому я думаю, что это четкий маркер, что он – в большом системном кризисе", – подчеркнул Череватый.

Напомним, спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил 12 декабря, что Путин отменил итоговую пресс-конференцию – впервые за 10 лет. Отметим, что до этого глава Кремля традиционно проводил большую пресс-конференцию с участием иностранных и региональных журналистов.

По оценкам британской разведки, Путин принял такое решение из-за опасений вопроса о войне против Украины. В частности, речь идет о беспокойстве по поводу распространенности антивоенных настроений в РФ.

А по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Путин отменил пресс0коференцию из-за страха "хлопка", который может прилететь во время выступления.

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