Путин в день рождения Навального подписал закон, запрещающий принимать участие в выборах его соратникам из ФБК

Запрет распространяется на участие в выборах всех уровней.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать участие в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В связи с иском прокуратуры о признании экстремистским Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, законопроект должен поставить крест на парламентской кампании соратников оппозиционера.

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Так называемый закон против ФБК опубликовали на сайте 4 июня, пишет Meduza. Отметим, в этот день Навальному исполняется 45 лет. Свой день рождения он отмечает в колонии.

В выборах любого уровня не смогут участвовать основатели и руководители, которые работали в организации в течение трех лет до признания его судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет.

Кроме этого, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут избираться лица, состоявшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения.

Отмечается, что законопроект был внесен в Госдуму вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Алексея Навального экстремистской организацией. Сначала предполагалось, что будет действовать только запрет на участие в выборах в Госдуму РФ, однако впоследствии были внесены поправки, которые распространяют запрет на выборы всех уровней.

Как пишет DW, законопроект поставит крест на парламентской кампании видных соратников Алексея Навального. Например, прервать свою подготовку к выборам будет вынуждена юрист ФБК Любовь Соболь. Еще в прошлом году она объявила, что будет выдвигаться от Центрального административного округа Москвы.

Напомним, штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о прекращении своей деятельности после того, как прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

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