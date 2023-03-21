"Путин в этих разговорах - вежливый человек": Шольц о диалогах с диктатором

По его словам, между ним и Путиным сохраняются "вопиющие отличия во мнениях".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент диктатор России Владимир Путин очень вежлив в телефонных разговорах с ним.

Об этом канцлер рассказал в интервью Rheinische Post.

По словам Шольца, он регулярно разговаривает с главой Кремля. Их диалоги длятся час-полтора иногда на немецком языке, а иногда – с переводом, говорит он.

"И да, Путин в этих разговорах вежливый человек. Мы называем друг друга по имени", — сказал канцлер.

Шольц подчеркнул, что между ним и Путиным сохраняются "вопиющие отличия во мнениях". Солидарность же западных стран помогает противостоять агрессии РФ.

"У нас общая политическая концепция из США. И Европейский Союз демонстрирует больше общности, чем это видно внешнему миру", – добавил он.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что приветствовал решение Международного уголовного суда на арест диктатора РФ. По его словам, ордер на арест президент Путина свидетельствует о том, что никто не может стоять выше закона.

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