Также диктатор заявил, что Запад якобы начал отдавать себе отчет в невозможности стратегического поражения России.

Российский диктатор Путин в интервью американскому провокатору Такеру Карлсону заявил, что якобы "Россия и Украина рано или поздно договорятся".

Интервью Карлсон опубликовал нас на своей странице в соцсетиХ.

Кроме того, российский диктатор заявил, что Запад якобы начал осознавать невозможность стратегического поражения России.

"Мероприятие начало осознавать невозможность стратегического поражения России, пусть подумает, что делать дальше, мы готовы к диалогу", — заявил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что у американского пропагандиста и бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона действительно есть своя аудитория в США, особенно среди трампистов. Именно поэтому Кремль решил использовать его в гибридной войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Офисе президента сообщили, будет ли интервью "американского Соловьева" Карлсона с Зеленским.

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