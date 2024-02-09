Также диктатор заявил, что Запад якобы начал отдавать себе отчет в невозможности стратегического поражения России.
Российский диктатор Путин в интервью американскому провокатору Такеру Карлсону заявил, что якобы "Россия и Украина рано или поздно договорятся".
Интервью Карлсон опубликовал нас на своей странице в соцсетиХ.
Кроме того, российский диктатор заявил, что Запад якобы начал осознавать невозможность стратегического поражения России.
"Мероприятие начало осознавать невозможность стратегического поражения России, пусть подумает, что делать дальше, мы готовы к диалогу", — заявил Путин.
Напомним, ранее сообщалось, что у американского пропагандиста и бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона действительно есть своя аудитория в США, особенно среди трампистов. Именно поэтому Кремль решил использовать его в гибридной войне.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Офисе президента сообщили, будет ли интервью "американского Соловьева" Карлсона с Зеленским.
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