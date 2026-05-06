Путин в истерике из-за атак Украины вглубь РФ: что стоит за угрозами удара по Киеву

Владимир Путин. / © Associated Press

Угроза агрессорки Российской Федерации отомстить Украине за якобы запланированные удары по Москве во время парада на Красной Площади отражает признание «фюрером» Владимиром Путиным, что он не может надежно защитить столицу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Министерство обороны России цинично заявило, что будет соблюдать «перемирие ко Дню Победы» 8-9 мая по одностороннему указанию Путина. Аналитики отмечают, что заявление российского ведомства появилось примерно за час до того, как Украина предложила Москве прекращение огня в ночь на 6 мая. Впрочем, Кремль не признал заявление Зеленского.

Более того, Министерство обороны страны-агрессорки неправдиво обвинило президента Украины Владимир Зеленского в угрозе нанести удар по Москве 9 мая во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в армянском Ереване. Кроме того, РФ пригрозила нанести «ответный удар по центру Киева».

Аналитик заметит: Зеленский заявил, что «Россия объявила о параде 9 мая в Москве… и они боятся, что над Красной площадью могут пролететь дроны».

«Российские СМИ подали слова Зеленского так, будто он заявил, что Украина может нанести удар по параду ко Дню Победы 9 мая. Однако некоторые источники отмечают, что это неправильное толкование его высказывания», — говорится в отчете.

В свою очередь, аналитики ISW не обнаружили доказательств того, что Зеленский сделал заявление, которое бы отвечало обвинениям Министерства обороны РФ.

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский намекнул, что украинские дроны могут посетить парад Москвы. Он подчеркнул, что на параде 9 мая не будет военного оборудования. Это, подчеркнул украинский лидер, «показывает, что они уже не столь сильны, как раньше».

Заметим, ночью на 4 мая дроны атаковали Москву. OSINT-аналитики канала Exilenova+ сообщили, что БпЛА типа FP-1 упал в 6 км от Кремля и всего в 3 километрах от здания Министерства обороны. Специалисты отмечают, что это первое зафиксированное присутствие украинских ударных БплА в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время.

