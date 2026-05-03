Путин в "катастрофической ситуации": дипломат оценил риски для Кремля перед 9 мая

Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, пытается вовлечь США в давление на Украину накануне 9 мая. В частности, он может просить лидера США Дональда Трампа повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире Radio NV выразил руководитель Центра исследований России, эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Дипломат отметил, что Украина не может позволить себе резкого отказа американской стороне.

«Мы люди щепетильные. Мы не можем сказать, что дорогой товарищ Трамп, иди по лесу. Мы ему скажем, что очень ценим его миротворческие усилия. Мы продолжаем ждать его мирных посланцев в Киеве. Мы очень хотели бы их здесь повозить, чтобы они увидели своими глазами, какие миролюбивые инициативы ежедневно реализует преступник», — говорит Огрызко.

В то же время он подчеркнул, что влияние Трампа на Киев уже не является определяющим. По его словам, у российского руководства появились серьезные риски в преддверии символической даты, а сама ситуация для Кремля усложняется. Огрызко также подчеркнул, что ранее Трамп заявлял об отсутствии у Украины «карт», однако сейчас, по его мнению, ситуация изменилась.

«Карты, кажется, появились и при этом достаточно козырные. И если сегодня Путин боится, чтобы ему на голову не свалилось что-то с неба 9 мая и просит Трампа вмешиваться, это значит, что он сейчас находится в катастрофической ситуации. Ведь мы понимаем, что вся элита, которая есть вокруг него и которой он все эти годы давал возможность грабить, зарабатывать и потом где-то прятать эти средства подальше от России. Теперь эта элита начинает думать, зачем нам терять то, что мы честно украли. И вот я думаю, в этом сейчас интрига вокруг Путина. И тут уже Трамп ему никак не поможет», — добавил Огрызко.

Как мы писали, и инициатива Владимира Путина по временному перемирию на 9 мая, по данным СМИ, может быть связана, прежде всего, со стремлением обеспечить безопасность во время праздничных мероприятий в России. Речь идет о снижении рисков возможных ударов в символическую для Кремля дату. Также такой шаг может носить политический характер — показать готовность Москвы к «жестам мира» и проверить реакцию Украины и Запада. При этом в Киеве отмечают, что речь идет только о временной паузе, а не о реальном прекращении войны.

