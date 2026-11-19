Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» Российской Федерации Владимир Путин пригрозил местью за удары по Крымскому мосту. Мол, переправа — это «исключительно мирный объект».

Об этом диктатор заявил после трехсторонней встречи в Китае.

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Он говорит, что якобы обсуждал с Совбезом РФ «возможность прекращения огня в ряде сфер». Впрочем, после ударов по Крымскому мосту Москва якобы отказывается от таких договоренностей.

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«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», — заявил глава Кремля.

В традиционной для себя манере Путин заговорил о мести и пригрозил «ответом за эти удары». Более того, по его словам, действия РФ «в ответ будут гораздо болезненнее, чем то, что сделал Киев по мосту».

Российский лидер также обещает, что его любимый проект и символ оккупации Крыма будут восстановлены.

Удары по Крымскому мосту — что известно

Ночью 19 ноября произошла новая атака на Крымский мост. После очередной атаки на Крымский мост движение им временно перекрыли. Украинское Минобороны сообщило, что произошли новые попадания в районе арки и железнодорожных путей. Движение поездов по мосту пока остановлено.

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Заметим, что после ударов 16-17 ноября арка автомобильной части упала в воду и обрушился пролет проезжего участка. Впрочем, россияне запустили железную дорогу вплотную к уничтоженному пролету.

Президент Владимир Зеленский назвал операцию по поражению «беспрецедентной». По его словам, она состояла из семи этапов и длилась несколько недель. Для атаки использовали Dovbush, Вендента, Da Vinci, Январь, MICH 2000, Рута, Паляница, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламинго и Р-360 Нептун.

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