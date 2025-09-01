ТСН в социальных сетях

Путин в Китае сделал циничное заявление о пути к миру в Украине

Путин снова обрушился с критикой на страны Запада, заявив, что, мол, угроза со стороны России в их отношении — мнимая.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Глава Кремля Владимир Путин заявил о том, что понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, открывают дорогу к миру в Украине.

Об этом Путин сказал во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает пропагандистский ресурс РИА Новости в Telegram.

«Понимание, достигнутое во время саммита на Аляске, открывает путь к миру в Украине», — сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

Кремлевский диктатор также заявил, что «первопричины „украинского кризиса“ должны быть устранены для долгосрочного урегулирования».

«Кризис в Украине» возник не в результате «нападения», а в результате «госпереворота»… Попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин «украинского кризиса», — сказал он.

Также цинично Путин добавил, что Россия в вопросе «украинского кризиса» якобы придерживается подхода, что «ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой».

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин 31 августа прибыл в китайский город Тяньцзинь, где стартовал саммит ШОС. Визит продлится четыре дня. Китайский глава Си Цзиньпин встретил Путина красной дорожкой, музыкальным сопровождением и рукопожатием. Жена главы КНР Пэн Лиюань тоже лично поздравила диктатора России.

Китайские государственные СМИ подчеркивают, что нынешние отношения между Москвой и Пекином находятся «на исторически высоком уровне».

