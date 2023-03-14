Путин в очередной раз ошарашил циничными заявлениями об Украине и пожаловался из-за развала СССР

Российский диктатор снова озвучил свои выдумки о том, что Запад якобы пытался из Украины "создать антироссию".

Президент России Владимир Путин снова пожаловался на Запад и Украину и заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР.

Об этом глава Кремля сказал во время рабочей поездки в Бурятию, где посетил Улан-Уденский авиационный завод.

Путин подчеркнул, что нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза.

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"Геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом. И сразу же началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию. Наслали на нас орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Теракты внутри страны. И особая роль здесь выделялась Украине", – поделился своими вымыслами российский диктатор.

Он также в очередной раз заявил уже заученный пропагандистский тезис о том, что Запад якобы пытался из Украины "создать антироссию".

Путин также снова перекрутил исторические факты и сказал, что РФ якобы терпеливо в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после "госпереворота 2014 года".

Хозяин Кремля добавил, что Россия в отношениях с Украиной опиралась на тех, кто считал себя частью большого "русского мира". Диктатор придумал, что с 2014 года началось их уничтожение.

Напомним, по данным ЦРУ, Путин убежден, что он "может взять украинцев этой войной на истощение" и что он может истощить западных партнеров Украины. Президент РФ также убежден, "что Украина для него важнее, чем для нас", сказал глава ЦРУ Уильям Бернс.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Путин теряет контроль над "происходящим у него под носом". Так что диктатору нужна затяжная война, ведь это позволит ему удержать свою власть.

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