Путин в очередной раз отложил "прямую линию" с россиянами: что случилось и при чем здесь контрнаступление ВСУ

По данным источников, в Кремле хотят организовать "прямую линию" до начала официальной президентской кампании Путина.

Президент России Владимир Путин второй год подряд откладывает "прямую линию" с гражданами: с лета она будет перенесена на ноябрь-декабрь 2023 года.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на источник, близкий к администрации российского президента.

Согласно сообщению российских СМП, в Кремле перенесли "прямую линию" Путина из-за якобы "начавшегося и набирающего обороты" украинского контрнаступления.

"Сначала мероприятие собирались провести этим летом, но "пару недель назад" стало понятно, что в это время его ждать не стоит", – говорится в заявлении.

"Сейчас предварительно планируется провести ее (прямую линию – ред.) в ноябре-декабре", – сказал источник, близкий к российской АП.

По его словам, выбор такого времени напрямую связан с ситуацией на фронте. Собеседник добавил, что лучше дождаться определенности с ситуацией на поле боя.

В то же время источник отметил, что в Кремле хотят организовать "прямую линию" до начала официальной президентской кампании Путина. Напомним, что президентские выборы в РФ должны быть официально назначены в декабре 2023 года, а состояться – 17 марта 2024 года.

В то же время спикер российского президента Дмитрий Песков сказал пропагандистам, что у него нет точных сроков проведения "прямой линии".

Напомним, последний раз Путин проводил "прямую линию" еще в 2021 году – это формат, в рамках которого президент в прямом эфире отвечает на вопросы якобы обычных россиян. Диктатор в 2022 году впервые отказался от этой ежегодной итоговой пресс-конференции. Британская разведка оценивала тогда, что причиной может быть опасение президента РФ, что придется отвечать на вопросы, касающиеся начавшейся войны в Украине.

Отметим, в 2023 году "прямую линию" планировали провести 30 июня, однако и на этот раз мероприятие отменили.

Заметим, по данным источников издания Bloomberg, многие из политической и бизнес-элиты России устали от войны и хотят ее остановить, однако они сомневаются, что Путин пойдет на такой шаг. Никто не решается противостоять диктатору открыто, хотя "абсолютная вера" в его лидерство пошатнулась.

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