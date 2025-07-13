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Путин в очередной раз пожаловался на Запад: что выдал диктатор
Президент РФ Владимир Путин посетовал на Запад, который, по его словам, пренебрежительно относится к интересам России.
Российский диктатор Владимир Путин упрекнул Запад в пренебрежительном отношении к России. Он жалуется, что государства агрессорки не учитываются.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
Как говорится, диктатор Путин заявил, что Запад пренебрежительно относится к государственным интересам России. Мол, ключевые противоречия между Западом и СССР были не только из-за советской идеологии. По словам кремлевского лидера, «безразличное отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось и после распада СССР.
«Это было с явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу понял все», — заявил Путин.
Как утверждает Путин, несмотря на попытки России донести свою позицию, Запад оставался безразличным.
«Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все же в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы», — отметил глава Кремля.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским только в том случае, если Киев сначала капитулирует.
По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, формат переговоров на уровне делегаций фактически исчерпал себя, поскольку у российской стороны нет мандата ни на какие компромиссы.