Путин в очередной раз устроил "чистки" в военном командовании: в ISW назвали причины

В частности, с должности был уволен командующий наступлением на Угледар, в результате чего российская армия понесла существенные потери.

Президент России Владимир Путин приказал провести дополнительные изменения в военном командовании из-за провалов на разных участках фронта и уволил ряд командующих.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Так, с должностей были уволены начальник Восточного военного округа Рустам Мурадов и ранее – командующий войной против Украины Александра Дворников.

Аналитики со ссылкой на так называемых российских военкоров сообщают, что 20 апреля Путин издал официальный указ об увольнении Мурадова, вероятно, из-за провального наступления на Угледар. Заметим, что это наступление оккупантов привело к большим потерям в их живой силе и военной технике. Слухи об отставке Мурадова появились еще в начале весны.

Российские военные блоггеры также утверждают, что указом президента РФ был уволен и генерал армии Дворников. Он командовал войсками захватчиков в Украине в апреле 2022 года.

Глава Кремля также отправил в отставку экс-командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева, руководившего обстрелами Харькова. Путин отстранил от должностей и других неназванных военных командующих.

"Сейчас Кремль возлагается на нового командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского для достижения решающих результатов", — отмечают аналитики.

В отчете отмечается, что сообщения об изменениях в российском военном командовании последовали за известием об увольнении 19 апреля командующего Тихоокеанского флота РФ адмирала Сергея Авакянца.

Один из российских блоггеров указывал, что Авакянец был якобы уволен не из-за плохой работы во время военных учений в Тихом океане. Причиной увольнения адмирала было якобы то, что ему поручили формировать новую "организацию" под контролем "газового сектора".

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"Непонятно, является ли это намеренно расплывчатой ссылкой на сообщение о том, что российская государственная газовая компания "Газпром" создала частное охранное предприятие. Блогер отметил, что не уверен, будет ли организация сотрудничать с Российским добровольческим обществом содействия армии, авиации и флоту России или с национальным движением юных кадетов (так называемая юнармия)", – отмечено в отчете ISW.

Напомним, накануне аналитики ISW информировали, что российское военное командование, возможно, пытается убедить Путина перейти к оборонным операциям в Украине. В Минобороны РФ могут осознавать угрозу контрнаступления ВСУ.

Аналитики также сообщили, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к государственным российским военным компаниям.

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