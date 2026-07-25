Владимир Путин. / © Getty Images

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«Фюрер» России Владимир Путин готовит массовую мобилизацию, ведь его оккупационные войска не могут добиться существенных успехов в Украине. В то же время российский диктатор принимает меры по расширению службы внутренней безопасности на фоне роста опасений по поводу общественных беспорядков, связанных с разрушенной экономикой, дефицитом топлива и возмущением из-за его провальной войны.

Об этом говорится в материале Daily Express.

Российский президент-диктатор готовится ввести военное положение по всей России, чтобы подавить потенциальные беспорядки или мародерство на фоне падения экономики. Паника в Кремле еще больше выросла на фоне атак Украины по поставщикам нефти и газа, а теперь еще из-за атак на розничные точки доставки и склады Wildberries.

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Американский Институт изучения войны в одном из отчетов подчеркнул, что Кремль, похоже, «создает условия для потенциальной мобилизации и готовится к возможным гражданским беспорядкам в России в результате мобилизации».

Отметим, что 22 июля Государственная дума России приняла законопроект, разрешающий гражданам с неснятыми и действующими судимостями, в том числе за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, подписывать контракты с Министерством обороны во время официальных мобилизационных периодов.

Аналитики отмечают, что мобилизация остается очень личным решением Владимира Путина и в конечном счете зависит от личного восприятия диктатором ситуации на поле боя и стабильности Кремля.

Между тем, в эфире пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сенатор Совета Федерации РФ Алексей Кондратьев призвал пересмотреть правила набора в армию, чтобы фактически разрешить служить любому.

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По его словам, право «защищать родину» должны иметь все независимо от возраста, пола, состояния здоровья или наличия ранений и инвалидности.

«Неважно, имеет ли человек раненый, больной, инвалидность, сколько ему лет и какого он пола — он имеет право защищать родину», — заявил Кондратьев.

Эти заявления раздались на фоне обострения воздушного противостояния между Украиной и Россией. После массированных российских ударов баллистическими ракетами Украина нанесла масштабный ответ беспилотникам. Под ударами попали несколько нефтеперерабатывающих предприятий и оружейный завод на территории РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новой масштабной волны мобилизации уже этой осенью. Кремль хочет компенсировать потери на фронте и усилить боевые действия.

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По оценкам украинской разведки, новая волна мобилизации в России вполне вероятна сразу после выборов, запланированных на 20 сентября 2028 года. В то же время разведчики отмечают, что в настоящее время РФ не разворачивает новые учебные центры для подготовки новобранцев. Впрочем, имеющейся инфраструктуры, по их словам, достаточно, чтобы и дальше готовить новые партии так называемого «пушечного мяса».

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