Владимир Путин / © Associated Press

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На фоне усиления давления со стороны Украины Кремль может предпринять попытку проверить прочность единства НАТО. Страны восточного фланга Альянса предупреждают: Россия, вероятно, готовит возможную «провокацию» в Балтийском регионе или Польше, чтобы протестировать сплоченность западного военного блока.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в двух государствах.

Западные собеседники также выражают обеспокоенность, что риски могут возрасти на фоне давления на Кремль из-за украинской компании дальнобойных ударов по объектам вблизи Москвы и Санкт-Петербурга.

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В понедельник латвийская разведка сообщила: «Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против балтийских стран или Польши». В то же время, по оценке ведомства, речь не идет о полномасштабном вторжении.

Российская угроза для стран Балтии

Подобное заявление на прошлой неделе сделал и высокопоставленный политический источник из другой страны НАТО. По его словам, «мы получаем разведывательные данные», что президент России Владимир Путин «планирует что-то против балтийских государств».

Источник предполагает, что диктатор может стремиться проверить готовность США защищать самых маленьких союзников по Альянсу — Эстонию, Литву и Латвию — в попытке «бросить кости», поскольку Россия сталкивается с растущими трудностями в войне против Украины.

В четверг вечером премьер-министр Польши Дональд Туск открыто заявил о собственной обеспокоенности ситуацией.

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«Мы также единодушно разделяем мнение, что ситуация очень нестабильна, и в ближайшие недели и месяцы можно ожидать разные типы эскалации. Мы хотим подготовиться как группа стран, непосредственно испытывающих этот риск», — сказал Туск после саммита Восточного фланга в Гданьске.

Россия может прибегнуть к гибридным атакам против НАТО — какая цель

Латвийская разведка подчеркнула, что у России пока нет возможности открыть второй фронт, однако она может прибегнуть к «гибридным атакам, таким как ракеты, дроны или другие действия, направленные на то, чтобы послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас появятся собственные проблемы».

Несмотря на то, что эти сигналы кажутся взаимосвязанными, они пока не подкреплены значительным количеством подтвержденных деталей. Это отличает их от детальных предупреждений, обнародованных ЦРУ и MI6 накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

Эти сигналы появились именно в то время, когда российское наступление на Украине фактически приостановилось. Это рождает предположение, что Кремль может прибегнуть к другим сценариям, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки или изменить баланс в свою пользу.

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«Москва будет искать способы нарушить нынешнюю тенденцию — через горизонтальную эскалацию [распространение конфликта на другие страны] или осуществление чего-либо в другом месте. Не стоит ожидать, что Россия будет пассивно проигрывать«, — отметил эксперт по России аналитического центра Chatham House Кейр Джайлз.

Издание напомнило, что с начала полномасштабной войны против Украины Россия уже неоднократно прибегала к саботажу и провокациям. Среди таких случаев — установка зажигательных устройств в посылки компании DHL в Великобритании, Польше и Германии летом 2024 года.

В прошлом сентябре 19 российских приманок нарушили воздушное пространство Польши, из-за чего НАТО было вынуждено поднять истребители для их перехвата, а жителям трех восточных воеводств приказали оставаться в укрытиях.

Признаки уязвимости РФ и ответный удар

Признаки уязвимости РФ проявились на этой неделе, когда в Беларуси прекратили работу станции ретрансляции дронов после угроз Украины нанести по ним удар. Президент Украины Владимир Зеленский еще в прошлую пятницу выдвинул Минску недельный ультиматум, подчеркнув, что это оборудование используется Россией для атак на украинскую территорию.

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Один из телеграм-каналов сообщил, что власти Беларуси в Брестской и Гомельской областях обязали мобильных операторов демонтировать ретрансляторы, объясняя это тем, что они мешают местам гнездования тетеревов.

В то же время, Украина продолжает развивать собственный потенциал для глубоких ударов, способный поражать объекты на расстоянии до 2000 км в глубине российской территории. Только на прошлой неделе почти 200 беспилотников атаковали ряд целей в Москве, а после удара по нефтеперерабатывающему заводу над частями столицы РФ пролился черный нефтяной дождь.

Один из западных военных источников отметил, что существуют опасения: Россия может прибегнуть к ответному удару, если Путин ощутит чрезмерное давление, особенно учитывая, что война все активнее переносится в воздушное пространство над Москвой и Санкт-Петербургом.

«Не буду скрывать — это опасный период», — сказал источник.

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Подобные опасения по поводу возможной эскалации со стороны России уже возникали осенью 2022 года. Тогда серия неожиданных поражений оккупантов в Харьковской области вызвала на Западе опасения, что Москва может даже прибегнуть к применению ядерного оружия для самозащиты. Впрочем, никаких реальных признаков подготовки к такому шагу не было зафиксировано, а к концу года линия фронта стабилизировалась.

Угроза войны России с НАТО — последние новости

Несмотря на значительные потери в войне против Украины, Россия остается долгосрочной угрозой безопасности Европы. По оценкам аналитика Майкла Кофмана, РФ способна восстановить наступательный потенциал в течение 5-7 лет. Кремль трансформирует армию, увеличив ее численность до 1,3 млн и адаптировал оборонную промышленность к санкциям, сделав ставку на массовое производство бронетехники, артиллерии и сотен тысяч дронов. Эксперты предупреждают, что НАТО не следует недооценивать эти изменения: западные армии имеют преимущество в авиации, но проигрывают в опыте ведения боевых действий с массовым применением БпЛА и средств РЭБ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Путину с предупреждением: Альянс готов немедленно ответить на любую агрессию против стран-членов. Рютте подчеркнул, что блок защитит себя, а предстоящий саммит 7 — 8 июля в Анкаре продемонстрирует абсолютное единство 32 государств. Он анонсировал подписание масштабных оборонных контрактов на десятки миллиардов долларов и начало «оборонной промышленной революции», которая должна уменьшить бюрократию и преодолеть фрагментацию европейского ВПК.

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