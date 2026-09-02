Путин в панике из-за атак и покушений на должностных лиц: Кремль усиливает охрану «фюрера»

Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин усилил силы, обеспечивающие его личную безопасность и безопасность чиновников.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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На днях хозяин Кремля подписал указ о расширении штата Федеральной службы охраны РФ, агентства государственной безопасности, ответственного за физическую защиту чиновников правительства, — от 785 до 812 человек — это четвертое увеличение штата ФСО от февраля 2022-го.

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Аналитики подчеркивают, что Федеральная служба охраны резко усилила безопасность вокруг Путина и его высокопоставленных чиновников весной 2026-го не только из-за ударов украинских дронов, но и из-за усиления убийств и покушений на чиновников по всей России.

Отмечается, что с декабря 2025-го было совершено по меньшей мере пять покушений на чиновников и российских военных, включая подрыв самодельного взрывного устройства, направленный против командующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Александра Чайка 1 августа.

Аналитики ISW отмечают, что Путин реагирует усилением личной безопасности для поддержания стабильности режима и безопасности своего ближайшего окружения.

«Путин принял ряд других мер по усилению личной безопасности, в частности, проводил время в подземных бункерах, переместил системы противовоздушной обороны ближе к своим резиденциям и массово цензурировал российское информационное пространство», — заключают в отчете Института.

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Напомним, аналитики ISW отмечают, что «фюрер» Владимир Путин срочно заменил силовиков. Вероятно, диктатор готовит их к новому сценарию — мобилизации после выборов в Дерджум, которые состоятся уже в сентябре. Важно то, что перестановка в правоохранительных органах касалась должностных лиц, ответственных за Курскую и Пензенскую области. Именно эти регионы «могут быть особенно уязвимыми к гражданским волнениям в случае потенциальной мобилизации».

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